Автографы Овечкина после рекордной шайбы достигли стоимости в 2 млн рублей

«Так, стоимость клюшек, которыми играл Овечкин и на которых расписался, сейчас 1.5 — 2 млн рублей. Графологическая экспертиза, если покупатель захочет удостовериться, что подписывал клюшку именно Овечкин, будет стоить еще порядка 30 000 рублей сверху», — сообщают журналисты aif.ru. Авторы материала ссылаются на сообщения о самих продавцов, которые выставляют на продаже вещи, принадлежащие Овечкину. Причем некоторые, наоборот, начали снимать с продаж вещи хоккеиста, так как надеются, что те подскочат в цене еще дороже. В основном продавцы, владеющие памятными вещами российского спортсмена — это сами фанаты Овечкина.