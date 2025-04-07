Суд не дал Минобороны взыскать 57,5 млн рублей с завода «Электроприбор»

Это не первый случай обращения оборонного ведомства в суд в отношении этого предприятия. В апреле 2023 года с завода уже было взыскано 98,55 млн рублей за задержку поставки на 636 дней. Так, 27 августа 2018 года был заключен контракт на сумму 558,11 млн рублей, а срок поставки истек 9 ноября 2020 года. В марте 2024 года с «Электроприбора» было взыскано еще 7,05 млн рублей за поставку станций помех РБ-343А с опозданием на 229 дней, передает деловое издание «Взгляд».