Суд не дал Минобороны взыскать 57,5 млн рублей с завода «Электроприбор»

Арбитражный суд не удовлетворил иск Минобороны к заводу.
Арбитражный суд Москвы принял решение не удовлетворять требования Минобороны РФ, предъявленные к ОАО «Владимирский завод “Электроприбор”, производящему средства борьбы с БПЛА. Сумма иска составила 57,5 миллионов рублей, сообщили в суде.
«Суд решил в иске Министерства обороны к ОАО “Владимирский завод “Электроприбор” отказать полностью”, — заявили в суде. Информацию передает ТАСС.
Иск был подан в ноябре 2024 года. По мнению истца, завод не выполнил обязательства, которые были закреплены в контракте. Дополнительные подробности по этому делу не раскрывались.
Это не первый случай обращения оборонного ведомства в суд в отношении этого предприятия. В апреле 2023 года с завода уже было взыскано 98,55 млн рублей за задержку поставки на 636 дней. Так, 27 августа 2018 года был заключен контракт на сумму 558,11 млн рублей, а срок поставки истек 9 ноября 2020 года. В марте 2024 года с «Электроприбора» было взыскано еще 7,05 млн рублей за поставку станций помех РБ-343А с опозданием на 229 дней, передает деловое издание «Взгляд».
«Владимирский завод “Электроприбор” специализируется на разработке и производстве радиосвязных устройств и систем как для военных, так и для гражданских нужд. Завод также занимается выпуском средств радиоэлектронной борьбы. Среди продукции предприятия: комплекс “Тирада-2С”, предназначенный для блокировки работы спутников связи противника и нейтрализации его беспилотников.