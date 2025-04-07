В одном из домов в Уфе поймали тарантула

В многоквартирном доме на улице Менделеева, 156 в Уфе поймали паука тарантула. Сначала жильцы заметили его в подъезде и вызвали спасателей.
Как рассказал руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Стрельников, из Управления гражданской защиты города заявку передали им.
Специалисты обнаружили южнорусского тарантула в одной из шахт лифта.
«Так как место было не естественной средой обитания и была угроза для жителей дома, мы приняли решение об изъятии», — прокомментировал Дмитрий Стрельников.
Как паук оказался в подъезде, не уточняется.