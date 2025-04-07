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В одном из домов в Уфе поймали тарантула

Он спрятался в шахту лифта.

Источник: Телеграмм-канал Реабилитационного центра "Пин и Пуф"

В многоквартирном доме на улице Менделеева, 156 в Уфе поймали паука тарантула. Сначала жильцы заметили его в подъезде и вызвали спасателей.

Как рассказал руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Стрельников, из Управления гражданской защиты города заявку передали им.

Специалисты обнаружили южнорусского тарантула в одной из шахт лифта.

«Так как место было не естественной средой обитания и была угроза для жителей дома, мы приняли решение об изъятии», — прокомментировал Дмитрий Стрельников.

Как паук оказался в подъезде, не уточняется.