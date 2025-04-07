«Ночной охотник» и «Аллигатор» уничтожили блиндажи ВСУ под Курском

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М» Аллигатор«, ударного вертолёта Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.