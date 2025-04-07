Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ночной охотник» и «Аллигатор» уничтожили блиндажи ВСУ под Курском

Кроме того, в состав ударной группы вошёл вертолёт Ми-8ПСГ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали блиндажи с солдатами Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник»), а также Ми-8ПСГ.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М» Аллигатор«, ударного вертолёта Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

В МО уточнили, что были применены авиаракеты С-8. Удары наносились по заданным координатам.

Экипажи выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику ВСУ под Курском.

Также стало известно, что экипаж вертолёта Ми-35М («Ночной охотник») ликвидировал объекты Вооружённых сил Украины в Курской области.