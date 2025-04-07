«Ночной охотник» и «Аллигатор» уничтожили блиндажи ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали блиндажи с солдатами Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник»), а также Ми-8ПСГ.
«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М» Аллигатор«, ударного вертолёта Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
В МО уточнили, что были применены авиаракеты С-8. Удары наносились по заданным координатам.
Экипажи выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-52М («Аллигатор») уничтожил технику ВСУ под Курском.
Также стало известно, что экипаж вертолёта Ми-35М («Ночной охотник») ликвидировал объекты Вооружённых сил Украины в Курской области.