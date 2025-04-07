За вторжение в Курскую область были осуждены 79 солдат и наемников ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов вынесли приговоры уже 79 боевикам ВСУ и иностранным наемникам, причастным к нападению на Курскую область. Из общего числа всего 11 преступников осуждены заочно, рассказали ТАСС в Генпрокуратуре РФ.
Все украинские боевики и наемники получили сроки от 13 лет тюремного заключения до пожизненного пребывания в местах лишения свободы. Среди заочно арестованных числятся 10 иностранцев и один солдат ВСУ.
«К уголовной ответственности привлечены 4 офицера, 62 военнослужащих рядового и сержантского составов вооруженных формирований Украины, а также 13 иностранных наемников из числа граждан Новой Зеландии, Великобритании, Грузии, США, Литвы», — пояснили в Генпрокуратуре России.
В силовых структурах РФ, между тем, установили личности двух подозреваемых в преступлениях командиров ВСУ. Под их надзором творилось беззаконие в Курской области.