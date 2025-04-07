Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели Башкирии сообщили оперативную информацию о паводке

В Башкирии сообщили оперативную информацию о паводке на утро 7 апреля.

Источник: Башинформ

По данным госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в центр обработки вызовов системы-112 сообщений о подтоплении не поступало. На контроле экстренных служб остаются две ситуации с подтоплениями в Уфе и Чишминском районе.

За сутки наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +29 см, текущий уровень 455 см, выход реки на пойму 739 см;

— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 403 см, выход реки на пойму 690 см;

— на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 760 см;

— на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, динамика уровня воды за сутки +13 см, текущий уровень 335 см, выход реки на пойму 830 см.

Снижение уровня воды зафиксировано:

— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, текущий уровень 257 см, снижение уровня воды за сутки на 19 см, выход реки на пойму 330 см;

— на реке Белой в городе Ишимбае Ишимбайского района, текущий уровень 161 см, снижение уровня воды за сутки на 18 см, выход реки на пойму 415 см;

— на реке Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, текущий уровень 298 см, снижение уровня воды за сутки на 13 см, выход реки на пойму 520 см.

Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения.