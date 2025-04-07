Примерную дату окончания отопительного сезона в Хабаровске назвали в мэрии

Об этом сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА «ХКС».
«Завершить отопительный период 2024/2025 года на территории городского округа “Город Хабаровск” с 05.05.2025. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Хабаровска по городскому хозяйству», — говорится в тексте документа.
Отметим, пока установленная дата является ориентировочной. Как сообщили в администрации города, точные сроки будут установлены после того, как специалисты получат от синоптиков соответствующий прогноз.