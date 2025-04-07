В Иркутской области 1,8 тысячи беременных женщин получили единое пособие

В Приангарье беременные женщины получают единой пособие. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, с начала 2025 года выплату предоставили 1,8 тысячам сибирячек — все они встали на учет в больнице в ранние сроки беременности.
Напомним, это одна из мер государственной поддержки. Для того, чтобы ее получить, среднемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум, а именно 15 575 рублей — южные территории, 22 857 — северные. Важное условие — доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех МРОТ, на будущую маму правило не распространяется.
— Размер пособия зависит от уровня доходов и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. В регионе в 2025 году пособие составляет от 9 578 до 19 157 рублей для южных территорий и от 12 457 до 24 915 рублей для северных, — сообщает управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Важно! Заявление подается после наступления 12-й недели беременности. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения Соцфонда, либо в МФЦ. Первая выплаты предоставляется в течение пяти рабочих дней после одобрения заявления, затем деньги перечисляются каждый месяц 3-го числа текущего месяца за предыдущий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сбор гуманитарной помощи пострадавшим при пожарах объявили в Нижнеудинском районе.