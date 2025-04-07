В Иркутской области 1,8 тысячи беременных женщин получили единое пособие

Напомним, это одна из мер государственной поддержки. Для того, чтобы ее получить, среднемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум, а именно 15 575 рублей — южные территории, 22 857 — северные. Важное условие — доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех МРОТ, на будущую маму правило не распространяется.