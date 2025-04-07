Вильфанд огорчил москвичей прогнозом погоды

«До середины апреля температура не начнет стабильно держаться на уровне 10 градусов и выше. Примерно 15−16 числа мы ожидаем, что дневная температура составит от 10 до 12 градусов выше нуля», — указал Вильфанд в своем прогнозе. Его слова передает РИА Новости. Роман Вильфанд отметил, что в понедельник в Москве ожидается усиление снегопадов, которые продолжатся до вторника. За это время выпадет от половины до полной месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10−15 сантиметров.