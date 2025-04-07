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СБУ обещала Чалому* тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров МО РФ

Назван размер гонорара украинца, доставлявшего посылки со взрывчаткой офицерам МО РФ.

Источник: Комсомольская правда

СБУ предложила украинцу Вадиму Чалому* вознаграждение в размере 1 тыс. рублей за каждую посылку, содержащую около 900 граммов взрывчатки, которую он передавал трем высокопоставленным российским военным под видом подарков от коллег.

Уточняется, что целью Чалого* была передача офицерам МО РФ посылки под видом подарков от сослуживцев.

«В погоне за легкими деньгами уроженец Киева, имеющий также российское гражданство, согласился на установленное сотрудниками украинских спецслужб денежное вознаграждение», — передает агентство.

Согласно материалам уголовного дела, доступным ТАСС, украинские спецслужбы в итоге выплатили исполнителю около 2 тыс. рублей за выполненное задание.

Напомним, что Чалого* задержали в июне 2024 года. Он обвиняется по статьям 30 и 205 УК РФ, а также статье 222.1. При этом сам киевлянин признал вину.

Позднее в Москве над задержанным начался суд.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.