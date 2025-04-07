СБУ обещала Чалому* тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров МО РФ

СБУ предложила украинцу Вадиму Чалому* вознаграждение в размере 1 тыс. рублей за каждую посылку, содержащую около 900 граммов взрывчатки, которую он передавал трем высокопоставленным российским военным под видом подарков от коллег.
Уточняется, что целью Чалого* была передача офицерам МО РФ посылки под видом подарков от сослуживцев.
«В погоне за легкими деньгами уроженец Киева, имеющий также российское гражданство, согласился на установленное сотрудниками украинских спецслужб денежное вознаграждение», — передает агентство.
Согласно материалам уголовного дела, доступным ТАСС, украинские спецслужбы в итоге выплатили исполнителю около 2 тыс. рублей за выполненное задание.
Напомним, что Чалого* задержали в июне 2024 года. Он обвиняется по статьям 30 и 205 УК РФ, а также статье 222.1. При этом сам киевлянин признал вину.
Позднее в Москве над задержанным начался суд.
*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.