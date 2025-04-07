DM: нашествие крыс из-за куч мусора в Бирмингеме грозит жизням людей

Нашествие крыс из-за куч мусора, образовавшихся на улицах британского Бирмингема из-за забастовки сотрудников коммунальных служб, угрожает жизням жителей города, написала газета Daily Mail (DM).
Акция протеста длится уже несколько недель. Она началась после решения городских властей сократить работы по сбору отходов. Вследствие этого на улицах уже скопилось примерно 170 тысяч тонн мусора.
Журналисты отмечают, что на фоне указанной проблемы и теплой погоды численность крыс может существенно возрасти. Эти животные также способны распространять различные заболевания.
По словам авторов статьи, некоторые крысы «достигли размера кошек». Специалисты по борьбе с грызунами и вредителями, которые работают в Бирмингеме, признаются, что доходы их бизнеса увеличились в два раза.
Напомним, в октябре жители микрорайона Суворовский в Ростове-на-Дону пожаловались на огромных крыс, которые завелись в окрестностях. Жильцы отмечали, что грызуны спокойно разгуливают по улицам даже в дневное время и не боятся людей.