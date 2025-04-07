DM: нашествие крыс из-за куч мусора в Бирмингеме грозит жизням людей

Напомним, в октябре жители микрорайона Суворовский в Ростове-на-Дону пожаловались на огромных крыс, которые завелись в окрестностях. Жильцы отмечали, что грызуны спокойно разгуливают по улицам даже в дневное время и не боятся людей.