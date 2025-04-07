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В центре Екатеринбурга из реки Исеть вытащили неадекватного пловца

Днем 6 апреля в Екатеринбурге в реке Исеть, вниз по течению, плыл мужчина в штанах и футболке. Как сообщил портал E1.Ru, несмотря на холодную погоду, этот человек двигался неторопливо.

Источник: МК-Урал

Пловца заметили, когда он передвигался недалеко от здания полпредства. Пловец медленно приблизился к Сплавному мосту (ул. Карла Маркса) и остановился около металлических труб.

Поскольку около труб мужчина мог вылезти из воды сам, ему на помощь пришли прохожие.

По словам одной из свидетельниц происшествия, оказавшись на берегу, этот человек был в неадекватном состоянии, «нес всякую ерунду». В результате его забрали прибывшие на место полицейские. Наблюдатели предполагают, что пловца отвезли в больницу.