В центре Екатеринбурга из реки Исеть вытащили неадекватного пловца

Пловца заметили, когда он передвигался недалеко от здания полпредства. Пловец медленно приблизился к Сплавному мосту (ул. Карла Маркса) и остановился около металлических труб.
Поскольку около труб мужчина мог вылезти из воды сам, ему на помощь пришли прохожие.
По словам одной из свидетельниц происшествия, оказавшись на берегу, этот человек был в неадекватном состоянии, «нес всякую ерунду». В результате его забрали прибывшие на место полицейские. Наблюдатели предполагают, что пловца отвезли в больницу.