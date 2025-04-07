Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется дождями и +20 градусами

В Башкирии снова ожидается теплая погода — столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Это следует из прогноза на ближайшие дни, предоставленного республиканскими метеорологами. Так, сегодня, 7 апреля, днем температура составит от +10 до +15 градусов, а на юге региона достигнет +19 градусов. Возможны слабые осадки, кое-где переходящие в умеренные. Ветер будет дуть с юго-запада со средней интенсивностью.