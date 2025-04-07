Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется дождями и +20 градусами

В Башкирии снова ожидается теплая погода — столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Это следует из прогноза на ближайшие дни, предоставленного республиканскими метеорологами. Так, сегодня, 7 апреля, днем температура составит от +10 до +15 градусов, а на юге региона достигнет +19 градусов. Возможны слабые осадки, кое-где переходящие в умеренные. Ветер будет дуть с юго-запада со средней интенсивностью.
8 апреля, во вторник, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ночью ветер будет слабым, меняющим направление, а днем усилится и станет южным или юго-восточным. Ночные температуры ожидаются в пределах +2…+7 градусов, на севере возможно похолодание до −3 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.
9 апреля, в среду, ночью местами пройдет слабый дождь, а днем возможны кратковременные осадки с грозами. На юго-востоке республики осадков не предвидится. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, но днем в отдельных районах усилится до порывистого. Ночью температура составит +4…+9 градусов, днем — от +9 до +14 градусов, а на юго-востоке потеплеет до +16…+21 градуса.
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