Суд отказал Минобороны во взыскании 57,5 млн рублей с завода «Электроприбор»

Министерство обороны России во второй раз подало иск к заводу «Электроприбор». Однако по этому делу суд отказал. В первый раз Минобороны РФ обратилось с иском в 2023 году. Тогда завод лишился 98,55 миллиона рублей. Предприятие просрочило поставки на 636 дней. Завод занимается производством средств борьбы с БПЛА. На этот раз суд не удовлетворил иск, пишет ТАСС.
Минобороны России запросило с Владимирского завода более 57 миллионов рублей. Иск вновь связан с несоблюдением разработчиками сроков предоставления необходимых приспособлений. Между Министерством и заводом был подписан контракт.
«Суд решил в иске Министерства обороны к ОАО “Владимирский завод “Электроприбор”” отказать полностью», — заявили в суде.
Минобороны также требует взыскать средства с Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Министерство подало иск на 11,5 миллиона рублей.