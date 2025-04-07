Суд отказал Минобороны во взыскании 57,5 млн рублей с завода «Электроприбор»

Министерство обороны России во второй раз подало иск к заводу «Электроприбор». Однако по этому делу суд отказал. В первый раз Минобороны РФ обратилось с иском в 2023 году. Тогда завод лишился 98,55 миллиона рублей. Предприятие просрочило поставки на 636 дней. Завод занимается производством средств борьбы с БПЛА. На этот раз суд не удовлетворил иск, пишет ТАСС.