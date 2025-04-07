С 10 апреля в Челябинской области стартует капитальный ремонт трассы А-310

Ранее сообщалось, что участок дороги между Еманжелинском и Южноуральском станет четырехполосным.
Планируется отремонтировать 22 километры федеральной дороги.
Дорожное полотно будет расширено до четырех полос с барьерным ограждением и разделением транспортных потоков. Кроме того, появятся четыре разворотные петли, более шести километров освещения, 10 остановочных комплексов.
Из-за капремонта будут действовать временные ограничения движения. Работы планируют завершить в октябре 2026 года.
Трасса А-310 идет от Челябинска через Троицк до границы с Казахстаном.