Американец, вдохновлённый Достоевским, переехал в Омск

В Омск переехал 33-летний гражданин США Полк Тимоти Редмон, который получил разрешение на временное проживание в России. Документ ему вручили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области. Это стало возможным благодаря указу президента Российской Федерации, который поддерживает людей, ценящих российские культурные и духовные традиции.
Полк Тимоти приехал в Россию несколько лет назад и сначала жил в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Однако он решил изменить место проживания и выбрал Омск. Выбор города был неслучайным — он вдохновлён творчеством Фёдора Михайловича Достоевского, который родился в Омске.
«Когда мне было 16, я начал читать Достоевского, Чехова, смотрел разные фильмы и прямо влюбился в эту культуру. Моя мечта — свободно говорить на русском. Омск играл ключевую роль в жизни Достоевского. Это мой кумир», — рассказал Полк Тимоти.
Сейчас Полк Тимоти обучается на втором курсе магистратуры Омского государственного университета имени Достоевского, где изучает археологию. Он выразил признательность местной полиции за помощь в процессе регулирования своего статуса. Он отметил, что восхищается русской культурой и с удовольствием живёт в Омске.