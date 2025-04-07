Американец, вдохновлённый Достоевским, переехал в Омск

Полк Тимоти приехал в Россию несколько лет назад и сначала жил в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Однако он решил изменить место проживания и выбрал Омск. Выбор города был неслучайным — он вдохновлён творчеством Фёдора Михайловича Достоевского, который родился в Омске.