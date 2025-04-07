«Спим по три-четыре часа в сутки»: продюсер AY YOLA рассказал об обратной стороне резкой популярности

«Очень большая нагрузка и очень большая ответственность. Чем больше популярность, тем больше ответственность. Сказать, что сейчас тяжело физически, есть такой момент, но стоит прочитать какие-то комментарии, услышать звонок от друзей, с которыми давно не общался, из другой части страны или вообще из другой части мира, и все становится на место», — подытожил Руслан Север.