«Спим по три-четыре часа в сутки»: продюсер AY YOLA рассказал об обратной стороне резкой популярности

Композиция Homay группы AY YOLA взорвала музыкальные чарты. Башкирская песня быстро покорила мир. Члены коллектива неожиданно проснулись знаменитыми. Продюсер группы Руслан Север рассказал KP.RU, на что музыканты идут ради признания.
Популярность — лишь верхушка айсберга, достичь которой удается далеко не каждому коллективу. Руслан Север поделился нынешним распорядком дня группы AY YOLA. Музыканты спят всего 3−4 часа. Всё остальное время приходится трудиться над композициями. Однако, отмечает Руслан Север, каждый артист хочет стать популярным. Музыканты мечтают, чтобы творчество «всколыхнуло какие-то чувства» в сердцах слушателей. Поэтому недосып — не проблема.
«Очень большая нагрузка и очень большая ответственность. Чем больше популярность, тем больше ответственность. Сказать, что сейчас тяжело физически, есть такой момент, но стоит прочитать какие-то комментарии, услышать звонок от друзей, с которыми давно не общался, из другой части страны или вообще из другой части мира, и все становится на место», — подытожил Руслан Север.
Башкирскую песню Homay уже начали перепевать на русский. Одна из интерпретаций взорвала интернет. Композицию исполнила блогер Саша Квашеная.