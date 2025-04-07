Рогов: ВС РФ взламывают оборонные ряды ВСУ по линии Шевченко — Вольное поле

Российские военные продвинулись от населённого пункта Бурлацкое к посёлку Шевченко и взломали оборону Вооружённых сил Украины по линии Шевченко — Вольное поле, заявил Владимир Рогов.
«Военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко», — сказал он журналистам.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов отметил, что ВС РФ продолжают давить на ВСУ по направлению к Вольному Полю со стороны Новосёлки.
Рогов подчеркнул, что на данном направлении ВС РФ освободили около восьми квадратных километров.
Ранее сообщалось, что под контроль ВС РФ перешли село Скудное и посёлок Бурлацкое в Донецкой народной республике.