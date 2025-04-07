Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: ВС РФ взламывают оборонные ряды ВСУ по линии Шевченко — Вольное поле

Ранее российские военные освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продвинулись от населённого пункта Бурлацкое к посёлку Шевченко и взломали оборону Вооружённых сил Украины по линии Шевченко — Вольное поле, заявил Владимир Рогов.

«Военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко», — сказал он журналистам.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов отметил, что ВС РФ продолжают давить на ВСУ по направлению к Вольному Полю со стороны Новосёлки.

Рогов подчеркнул, что на данном направлении ВС РФ освободили около восьми квадратных километров.

Ранее сообщалось, что под контроль ВС РФ перешли село Скудное и посёлок Бурлацкое в Донецкой народной республике.