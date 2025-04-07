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В Уфе православные не смогут посетить Воскресенский собор на Пасху

В Уфе из-за возобновления строительства православные не смогут посетить Воскресенский собор на Пасху. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов, который накануне посетил строительную площадку.

Источник: Соцсети Антона Тарасова

«Ровно через 2 недели православные уфимцы будут отмечать Пасху. В этом году из-за строительных работ прихожане не смогут попасть в основное помещение собора. Богослужение будет организовано в отдельном помещении собора — приделе Казанской иконы Божией Матери, который вмещает около 120 человек», — написал он в своих соцсетях.

По словам Антона Тарасова, в настоящее время в соборе рабочие ведут подготовку к штукатурке стен. Всего необходимо отштукатурить около 15 тысяч кв. м. Параллельно завершается монтаж системы электроснабжения.

Напомним, строительство Воскресенского собора возобновилось спустя много лет. Это стало возможным благодаря благотворительному фонду и поддержке Главы республики Радия Хабирова, а также его супруги Каринэ Хабировой, которая возглавляет попечительский совет фонда.