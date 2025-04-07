В Омске напротив мэрии планируют установить памятник Дзержинскому

В Омске планируют установить памятник Феликсу Дзержинскому. Монумент может появиться в сквере его имени, расположенном напротив здания мэрии. Инициативу рассмотрят на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка во вторник, 8 апреля.
Согласно проекту, памятник будет выполнен в виде ростовой фигуры и установлен на расстоянии около 50 метров от фонтана, ближе к улице Интернациональной. Рядом планируется разместить скамейки для отдыха, сообщает «СуперОмск».
На установку монумента предполагается привлечь средства меценатов. Общая сумма проекта составляет 7,5 млн рублей. Из них 800 тысяч направят на разработку проекта, 4,7 млн — на изготовление памятника, и ещё 2 млн — на его монтаж и благоустройство прилегающей территории.