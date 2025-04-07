В Омске напротив мэрии планируют установить памятник Дзержинскому

На установку монумента предполагается привлечь средства меценатов. Общая сумма проекта составляет 7,5 млн рублей. Из них 800 тысяч направят на разработку проекта, 4,7 млн — на изготовление памятника, и ещё 2 млн — на его монтаж и благоустройство прилегающей территории.