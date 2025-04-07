Дачный сезон начинается: в Новосибирске запускаются пригородные автобусные маршруты

В Новосибирске и Бердске начнут работу 14 дачных автобусных маршрутов, которые будут курсировать до 19 октября 2025 года. Транспорт обеспечит удобный проезд к садовым товариществам в пригороде.
Как сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области, движение автобусов будет организовано в три этапа:
— с 8 апреля запустятся маршруты № 1702, 1703 и 1705;
— с 19 апреля начнут курсировать маршруты № 105к, 716, 716Б, 717, 718, 725 и 726. Они будут отправляться от метро «Заельцовская», Цветного проезда, улицы Демакова, посёлка Ложок и из Бердска;
— с 26 апреля добавятся маршруты № 721, 722, 724, 1702, 1703 и 1705. Они соединят Бердск, улицу Титова, станцию метро «Заельцовская» с дачными участками в Кудряшовском сельсовете и в районе Колывани.
Также уточняется, что схемы движения и остановки сохранятся без изменений.
Напомним, что весенний сезон охоты открыли в Новосибирской области.