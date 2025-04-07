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«Попала в нерв слушателя»: продюсер группы AY YOLA рассказал о причинах бешеной популярности трека Homay

Автор башкирского хита Homay рассказал о мировой популярности песни.

Источник: Комсомольская правда

Трек Homay башкирской группы AY YOLA за считанные дни обрел мировую популярность. Однако на его создание не были потрачены космические бюджеты. Об этом, а также о других успехах группы рассказал музыкальный продюсер коллектива Руслан Север в беседе с KP.RU.

«Мы видели, как песня разлетается, репостится. Есть мнение, что мы использовали какие-то космические бюджеты, агентства. На самом деле все элементарно. Секрет в том, что песня просто понравилась, она попала в нерв слушателя», — рассказал Север.

Солистка группы — дочь Руслана — Адель. По словам продюсера, ее необычный образ в паре с врывающимся сазом и домброй помогли треку занять топ в мировых чартах.

По мнению Севера, песня, состоящая из простой органики и человеческих чувств, появилась в нужное время.

Подробное интервью Руслана Севера читайте здесь.