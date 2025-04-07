«Попала в нерв слушателя»: продюсер группы AY YOLA рассказал о причинах бешеной популярности трека Homay

Трек Homay башкирской группы AY YOLA за считанные дни обрел мировую популярность. Однако на его создание не были потрачены космические бюджеты. Об этом, а также о других успехах группы рассказал музыкальный продюсер коллектива Руслан Север в беседе с KP.RU.