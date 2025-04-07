В Словакии из-за нападения на человека истребят 350 медведей

В словацком кабмине считают, что нападения медведей на людей участились из-за увеличившейся популяции. Еще в1990-е годы этих зверей почти не стало в Словакии, и для восстановления популяции были завезены несколько особей с Украины. Считается, что большая часть живущих сегодня хищников — их потомки.