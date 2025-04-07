В Словакии из-за нападения на человека истребят 350 медведей

Власти Словакии решили истребить 350 бурых медведей, занесенных в национальную Красную книгу, после нападения хищника на человека, передает BBC News.
30 марта недалеко от города Детва в Банска-Бистрицком крае были обнаружены останки человека, растерзанного медведем.
«Нельзя жить в стране, где людям страшно в лес ходить», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В связи с этим было решено истребить 350 из 1300 живущих в стране медведей. Для обхода природоохранных ограничений в регионах, где водятся эти хищники, будет введено чрезвычайное положение.
В словацком кабмине считают, что нападения медведей на людей участились из-за увеличившейся популяции. Еще в1990-е годы этих зверей почти не стало в Словакии, и для восстановления популяции были завезены несколько особей с Украины. Считается, что большая часть живущих сегодня хищников — их потомки.
Ранее сообщалось, что медведь напал на мужчину в Шаховском городском округе Подмосковья недалеко от деревни Соколово. Мужчина ходил по лесу в поисках сброшенных рогов лосей или оленей, но наткнулся на хищника.