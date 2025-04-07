Надбавка за ночную работу сохранится: в Думе напомнили, кому положены дополнительные 20% от оклада

Россияне, работающие в ночную смену, продолжат получать дополнительные 20% от оклада. Это обязательное условие прописано в статье 154 Трудового кодекса РФ. Надбавку установили на срок до сентября 2031 года, сообщил депутат Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
Он напомнил, кому положены повышенные зарплаты. Руководители обязаны выплачивать дополнительные средства за переработки сотрудников, выходы на смены в нерабочие дни. Нынешнее постановление касается ночной работы. Ей признан труд, производящийся с 22 вечера до 6 утра.
«Правительство в рамках подписанного постановления 4 апреля этот вопрос отрегулировало: до 2031 года установлен минимальный размер надбавки — 20% от оклада. Исходя из этого будет рассчитываться оплата труда в ночное время», — пояснил депутат.
В ряде регионов России также начнут по-другому считать страховые пенсии. С 1 июля трудовой стаж жителей новых областей будет рассчитываться с учетом коэффициентов.