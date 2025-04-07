Хабаровчанам напомнили о новых правилах досмотра в аэропортах

— В соответствии с новыми правилами, сотрудники службы транспортной безопасности будут просить вас включать все электронные устройства, такие как ноутбуки, телефоны, фото- и видеоаппаратуру и так далее, — предупредили пассажиров в аэропорту Хабаровска. — Также напоминаем, что при прохождении входного досмотра теперь необходимо поместить личные вещи в контейнер для сканирования на ленте интроскопа, включая ключи, телефоны и другие предметы.