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Хабаровчанам напомнили о новых правилах досмотра в аэропортах

Все электронные устройства теперь нужно обязательно включать.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аэропорт Хабаровска через свои социальные сети напомнил о недавних изменениях в правилах прохождения досмотра перед рейсами и при входе в здание аэровокзала. Они установлены в соответствии с февральским приказом Минтранса России, который будет действовать до 2031 года. Процедуры контроля стали существенно строже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В соответствии с новыми правилами, сотрудники службы транспортной безопасности будут просить вас включать все электронные устройства, такие как ноутбуки, телефоны, фото- и видеоаппаратуру и так далее, — предупредили пассажиров в аэропорту Хабаровска. — Также напоминаем, что при прохождении входного досмотра теперь необходимо поместить личные вещи в контейнер для сканирования на ленте интроскопа, включая ключи, телефоны и другие предметы.

Аналогичные правила действуют и на других объектах транспортной инфраструктуры.

Согласно новым правилам, досмотр и проверка документов могут проводиться не только для предотвращения угроз безопасности, но и для выявления безбилетных пассажиров и других лиц, у которых нет законных оснований для доступа в зону транспортной безопасности.

В процессе наблюдения за пассажирами особое внимание будет уделяться людям с необычным поведением, таким как повышенная нервозность, беспокойство, суетливость или агрессивность.