В Роскомнадзоре предупредили о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров: причина именно в этом

В РКН напомнили, что в целях защиты владельцев ресурсов, компании, оказывающие хостинг, должны были выполнить несколько требований. Но часть компаний их не выполнили. В частности, речь идет о компаниях, подлежащих «приземлению». Сегодня в этом списке 12 иностранных хостинг-провайдеров.