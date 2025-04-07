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В Роскомнадзоре предупредили о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров: причина именно в этом

Роскомназдор: работу ряда зарубежных провайдеров в РФ могут ограничить.

Источник: Комсомольская правда

Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы некоторых зарубежных провайдеров, учитывая потенциальные риски для российских ресурсов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В РКН напомнили, что в целях защиты владельцев ресурсов, компании, оказывающие хостинг, должны были выполнить несколько требований. Но часть компаний их не выполнили. В частности, речь идет о компаниях, подлежащих «приземлению». Сегодня в этом списке 12 иностранных хостинг-провайдеров.

Роскомнадзор обращает внимание, что компании, размещающие свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с серьезными угрозами.

Ранее в РКН сообщили, что более 800 тысяч информационных ресурсов было заблокировано на территории Российской Федерации с начала 2024 года. В сравнении с 2023 годом это число увеличилось на 35%.