Пушков: ФРГ станет «Четвёртым рейхом», обладающим ядерным оружием

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что ФРГ может стать «Четвёртым рейхом», обладающим ядерным вооружением.
По словам Пушков, основным «пунктом программы» перевооружения европейских государств будет являться «ремилитаризация Германии». Он уточнил, что этим займётся будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Помимо этого, французский лидер Эммануэль Макрон предоставит Берлину ядерное оружие.
«Станет ли итогом углубляюшегося евробезумия появление Четвёртого Рейха с ядерным оружием?», — написал Пушков в Telegram.
Глава комиссии СФ по информполитике отметил, что о перевооружении ФРГ также говорит французский политолог и социолог Эммануэль Тодд.
Ранее Макрон заявил, что многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками будут расположены на границе с Германией.