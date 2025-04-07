В Иркутской области утвердят план работ в пострадавших от урагана территориях

В Иркутской области сегодня, 7 апреля, утвердят график восстановительных работ в пострадавших от урагана территориях. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, сильный ветер принес разрушения в Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Братский районы, а также в Чунский округ и город Тулун.
Важно, что во время непогоды никто из людей не пострадал. Избежать возникновения еще больших негативных последствий позволило вовремя отключенное электричество. Сейчас все силы брошены на обеспечение комфортных условий для пострадавших. Например, в селе Чехово Нижнеудинского района девять учеников сгоревшей начальной школы переведены в основное здание, где продолжат обучение до окончания ремонта.
— Обращаю внимание и на ситуацию с обеспечением водой жителей поселка Подгорный, — сообщает губернатор Игорь Кобзев. — На данный момент там организовали подвоз воды. Ставлю задачу МинЖКХ незамедлительно предпринять меры по восстановлению в посёлке водонапорной башни. Объект находится на территории техникума отраслевых технологий и сервиса. Снабжает водой не только образовательное учреждение, но и население.
Те, кто лишился жилья из-за пожаров, получили предметы первой необходимости, пока что они временно решили пожить у родственников. В ближайшее время им будут предоставлены меры поддержки.
Дознавателям предстоит выяснить, что же стало причиной многочисленных пожаров. Есть версии, что все случилось из-за замыкания при перехлесте электропроводов. Эксперты разработают план по отключению света во время непогоды, чтобы не допустить возможные разрушения в будущем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе из-за урагана пострадало 146 многоквартирных домов.