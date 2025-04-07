В Иркутской области утвердят план работ в пострадавших от урагана территориях

Важно, что во время непогоды никто из людей не пострадал. Избежать возникновения еще больших негативных последствий позволило вовремя отключенное электричество. Сейчас все силы брошены на обеспечение комфортных условий для пострадавших. Например, в селе Чехово Нижнеудинского района девять учеников сгоревшей начальной школы переведены в основное здание, где продолжат обучение до окончания ремонта.