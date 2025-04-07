Мошенники стали размещать QR-коды в объявлениях на подъездах домов

В МВД РФ предупредили о новой мошеннической схеме с QR-кодами: преступники расклеивают их в общественных местах и под видом оплаты товаров выманивают у россиян деньги и личные данные. Соответствующую информацию ТАСС предоставили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.