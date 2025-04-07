Мошенники стали размещать QR-коды в объявлениях на подъездах домов

В МВД РФ предупредили о новой мошеннической схеме с QR-кодами: преступники расклеивают их в общественных местах и под видом оплаты товаров выманивают у россиян деньги и личные данные. Соответствующую информацию ТАСС предоставили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Аферисты для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных и денег могут использовать поддельные QR-коды, в которых может быть интегрирована любая мошенническая информация», — рассказали в УБК. МВД.
Кроме этого, в УБК МВД подчеркнули, что мошенники проявляют значительную изобретательность в квишинге (разновидности фишинга). Помимо массовых email-рассылок и QR-кодов на подъездах, злоумышленники также используют фальшивые квитанции для обмана граждан.
Ранее KP.RU писал об очередной новинке у мошенников. Так, аферисты с целью кражи личных данных стали звонить жертвам с заявлениями о якобы замене кода городских телефонов.