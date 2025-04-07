Люди перестали думать с появлением ИИ: вот какой вывод сделали в Microsoft

С появлением искусственного интеллекта (ИИ) многие люди перестали активно использовать собственное критическое мышление и навыки решения задач. К такому выводу пришли ученые из Microsoft и университета Карнеги-Меллона.
Респондентами выступили 319 работников интеллектуального труда из сфер бизнеса, образования и IT. В 40% случаях использования ИИ-инструментов опрошенные даже не проверяли работу нейросети и полностью полагались на ее выводы.
«Главная ирония автоматизации в том, что, избавляя нас от рутинных задач, она лишает нас возможности тренировать собственное суждение», — отмечается в исследования.
Чаще всего ИИ доверяет молодое поколение, которое использует его для выполнения домашних работ. В то же время у пользователей появляется привычка обращаться к возможностям поисковых систем по малейшему поводу.
В Microsoft отметили, что пользователи должны осознанно приходить к использованию нейросетей, проверять их, не забывать тренировать собственное критическое мышление и самостоятельно выполнять поставленные задачи.
Как KP.RU писал ранее, муфтий Равиль Гайнутдин рассказал о неудачных проповедях, которые пытался написать искусственный интеллект. Он подчеркнул, что не может принимать тексты, сгенерированные алгоритмами.