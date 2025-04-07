Синоптики предупредили о дождях и потеплении до +22 градусов в Челябинской области

В первый день новой рабочей недели в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в годах — до сильных. При этом воздух прогреется до +16…+21, и лишь в горной местности окажется максимум +8…+13. Дополнит картину дня ветер с порывами до 12 метров в секунду, который в течение дня сменит направление с юго-запада на север.