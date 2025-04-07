Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о дождях и потеплении до +22 градусов в Челябинской области

Апрель в Челябинской области — как будто май: вот-вот вновь заглянет потепление до +22 градусов. Но ожидаются и дожди. Подробный прогноз на понедельник, 7 апреля, и ближайшие дни выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Pchela.News

В первый день новой рабочей недели в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в годах — до сильных. При этом воздух прогреется до +16…+21, и лишь в горной местности окажется максимум +8…+13. Дополнит картину дня ветер с порывами до 12 метров в секунду, который в течение дня сменит направление с юго-запада на север.

В Челябинске пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +17…+19. И это, судя по данным «Яндекс. Погоды», не предел. Во вторник на денёк похолодает до +13, а потом в город ненадолго вернётся потепление уже до +22 градусов.