Сокрушительные удары по немецкому флоту

«Потери немцев в море огромны. За три дня — 11, 12 и 13 апреля — наши морские летчики потопили 2 вражеских миноносца, 9 сторожевых кораблей, 1 танкер, 2 тральщика и 21 транспорт общим водоизмещением в 115 000 т», — сообщает корреспондент. По его информации, атаки красноармейской авиации у мыса Хель по немецким кораблям начались с полудня 11 апреля.
Зельманов подчеркивает, что у вермахта не было времени на передышку — «одна волна самолетов следовала за другой». Он отмечает подвиг гвардейских подразделений Героя Советского Союза Александра Гургенидзе. Их рейд увенчался уничтожением миноносца, двух сторожевых кораблей, двух транспортных судов. Также военкор сообщает об успешных вылетах штурмовиков под командованием офицера Суслина. Усилиями летчиков у мыса Хель было потоплено три транспорта и два сторожевика.
«Немецкие суда, вышедшие в открытое море, были перехвачены и атакованы воздушными торпедоносцами-бомбардировщиками. Экипажи офицеров Тимофеева, Арбакова, Гурьянова торпедами и бомбами уничтожили миноносец, сторожевой корабль и два транспорта», — добавляет корреспондент.
В репортаже сообщается, что с 12 на 13 апреля 1945 года военно-воздушные силы Балтийского флота в ходе боев с немецкими морскими силами потопили три сторожевых корабля, большой танкер и несколько морских транспортных судов. «В эти дни особенно отличились торпедоносцы офицера Щербакова, потопившие за один вылет транспорт и танкер, летчики Скрябин и Глотовский, уничтожившие комбинированной атакой транспорт, и штурмовики Героя Советского Союза Тургенева, пустившие на дно корабль и взорвавшие большую баржу с боеприпасами», — подчеркивает Зельманов.
В ходе ожесточенных боев советским войскам удалось овладеть территорией Восточной Пруссии, освободить северную часть Польши и большую часть побережья Балтийского моря.