Сокрушительные удары по немецкому флоту

В репортаже сообщается, что с 12 на 13 апреля 1945 года военно-воздушные силы Балтийского флота в ходе боев с немецкими морскими силами потопили три сторожевых корабля, большой танкер и несколько морских транспортных судов. «В эти дни особенно отличились торпедоносцы офицера Щербакова, потопившие за один вылет транспорт и танкер, летчики Скрябин и Глотовский, уничтожившие комбинированной атакой транспорт, и штурмовики Героя Советского Союза Тургенева, пустившие на дно корабль и взорвавшие большую баржу с боеприпасами», — подчеркивает Зельманов.