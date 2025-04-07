«По особому распорядку сверх рабочего дня»: в Думе призвали разобраться с ненормированным графиком россиян

Он отметил, что нормы ночной работы уже удалось установить. Теперь предстоит разобраться с дневными сменами. Ярослав Нилов напомнил, что формат «ненормированного дня» не меняет норм рабочего времени. Переработка не относится к такому режиму труда. Она оплачивается отдельно.