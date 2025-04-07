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«По особому распорядку сверх рабочего дня»: в Думе призвали разобраться с ненормированным графиком россиян

В Госдуме хотят навести порядок с работой по ненормированному графику.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме обратили внимание на перегруз сотрудников по рабочим часам. Многие работодатели превышают полномочия и заставляют подчиненных трудиться больше, чем следует. Депутат Ярослав Нилов призвал разобраться с ненормированным графиком, цитирует ТАСС.

Он отметил, что нормы ночной работы уже удалось установить. Теперь предстоит разобраться с дневными сменами. Ярослав Нилов напомнил, что формат «ненормированного дня» не меняет норм рабочего времени. Переработка не относится к такому режиму труда. Она оплачивается отдельно.

«Часто работодатели злоупотребляют: либо ради экономии, либо чтобы перегрузить работника, чтобы он написал заявление об увольнении по собственному», — дополнил депутат Госдумы.

Что касается ночных смен, такие условия предполагают дополнительную оплату. Обязательная надбавка в 20% от оклада установлена до сентября 2031 года Правительством РФ.