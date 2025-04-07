Казахстан получит 3,7 млрд кубометров воды по Сырдарье в 2025 году

Главы водных ведомств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана договорились об этом в Самарканде.
При этом по межгосударственному каналу «Достык» в поливной период Казахстан получит 909 млн кубометров воды.
Еще 975 млн кубометров воды планируют направить в Северное Аральское море.
Сейчас мы заняты тем, чтобы направлять паводковую воду в озера и реки и собирать ее в водохранилищах. Но когда речь идет о южных областях, важна водная дипломатия.
По его словам, сани надо готовить летом, а для летнего сезона Казахстан вел переговоры еще с конца 2024 года.
Вода, поступающая в Казахстан по реке Сырдарья, будет собрана в Шардаринском водохранилище и использована для обеспечения аграриев южных областей.
С октября 2024 года по 1 апреля 2025 года Узбекистан направил Казахстану 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше чем планировалось ранее.