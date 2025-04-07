Сильный снег и порывистый ветер ожидается в Беларуси в понедельник

В Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня прогнозируется в основном облачная погода, временами снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Дневная температура воздуха в областных центрах составит 0…-2°C. Ветер 5−10 м/с, в Гомеле с порывами до 15−18 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.