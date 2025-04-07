Сильный снег и порывистый ветер ожидается в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. В основном по восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег, утром — сильный снег. Местами возможна метель, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, на большей части территории республики порывы могут достигать 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +5°С, по западной половине воздух прогреется до +7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — нарушение электроснабжения, повреждение и обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Сильный ветер может привести к падению деревьев, а также обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а гололедица повышает риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями и возможен небольшой снег, вероятность осадков — 30−40%. На отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра поднимется в белорусской столице лишь до 0…+2°C. Ветер северный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня прогнозируется в основном облачная погода, временами снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Дневная температура воздуха в областных центрах составит 0…-2°C. Ветер 5−10 м/с, в Гомеле с порывами до 15−18 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.
В Бресте и Гродно ощутимо теплее — до +5…+7°C. В областных центрах в понедельник установится переменная облачность и будет без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
Народные приметы на 7 апреля
Эта дата известна как Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане вспоминали, как в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии новость о скором появлении на свет Сына Божия.
Народные приметы:
- считалось, что погода на Благовещение повторится на Пасху;
- дождь в этот день знаменовал хороший урожай ржи;
- ясная погода сулила лето с большим количеством гроз;
- холодный ветерок предупреждал о нетеплом лете;
- гроза сообщала о прекрасном урожае орехов;
- если снег к этому дню еще не полностью растаял, тогда люди не собирались с ним прощаться до мая;
- появление листьев на березе предсказывало солнечное лето.