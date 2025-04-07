Омичи не готовы тратить на ремонт больше 300 тысяч рублей

Согласно новому опросу сервиса «Авито Услуги», большинство омичей планируют относительно небольшие вложения в ремонт квартир. 36% респондентов готовы потратить не более 100 тысяч рублей, а 28% — до 300 тысяч. Лишь 2% запланировали инвестиции свыше 1 миллиона рублей.
Интересно, что молодые омичи (18−24 года) более щедры: в среднем они планируют выделить на ремонт 269 тысяч рублей. При этом 66% этой возрастной группы намерены финансировать ремонт исключительно за счет собственных средств.
Самые популярные пожелания омичей: капитальный ремонт (43%), помощь дизайнера (24%), установка системы «умный дом» (22%) и джакузи (15%).
Большинство жителей Омска (82%) хотят либо самостоятельно проводить ремонт, либо совсем минимально прибегать к помощи специалистов. Только 16% готовы полностью доверить работы профессионалам.
При этом, результат работ устраивает не всех. Лишь 15% опрошенных полностью довольны своим ремонтом, а 84% хотели бы что-то изменить после завершения работ.
Что касается стилей, классика лидирует с 31% голосов, за ней следуют современный стиль (29%) и минимализм (26%). 26% респондентов предпочитают смешение стилей.
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