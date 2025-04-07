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Возле северных Курил произошло новое землетрясение

Вблизи побережья северных Курил 7 апреля зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Это уже второе землетрясение за последние три дня.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, возле побережья северных Курил.

Вблизи побережья северных Курил 7 апреля зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Это уже второе землетрясение за последние три дня.

«Землетрясение зафиксировано в 5.59 по московскому времени. Его эпицентр находился в Тихом океане, в 165 километрах южнее Северо-Курильска (остров Парамушир)» — сообщила Семенова РИА Новости.

Очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. Тревога цунами не объявлялась. В самом Северо-Курильске ощущались толчки силой три балла.

Тремя днями ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 158 км южнее Северо-Курильска, передает «Царьград».