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Министр обороны Хренин был в рушащемся здании во время землетрясения в Мьянме

Министр обороны Беларуси оказался в рушащемся здании во время землетрясения в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, как пережил землетрясение во время визита в Мьянму, сообщили на «Беларусь 1».

Хренин пояснил, что при землетрясении в Мьянме всеми из белорусской делегации была проявлена выдержка и спокойствие. Хотя и добавил, что «было страшновато».

— Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится, — поделился глава Минобороны.

Еще белорусский министр напомнил, что Беларусь оказывает помощь Мьянме, в том числе направив отряд МЧС «ЗУБР». А еще военным ведомством направлены силы на ликвидацию последствий катаклизма.

-Было принято решение для переброски задействовать наши самолеты 50-й смешанной авиационной базы, что было и сделано, — подытожил он.

Еще Хренин уточнил, что авиация из Беларуси в Мьянму доставят и гуманитарную помощь.

Здесь мы писали министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, как пережил землетрясение в Мьянме: «Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится».

Напомним, ранее Минобороны сообщало, что белорусская военная делегация не пострадала в момент землетрясения в Мьянме.

А еще спасатели МЧС Беларуси нашли в Мьянме первых погибших после землетрясения.