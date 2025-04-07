Министр обороны Хренин был в рушащемся здании во время землетрясения в Мьянме

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, как пережил землетрясение во время визита в Мьянму, сообщили на «Беларусь 1».
Хренин пояснил, что при землетрясении в Мьянме всеми из белорусской делегации была проявлена выдержка и спокойствие. Хотя и добавил, что «было страшновато».
— Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится, — поделился глава Минобороны.
Еще белорусский министр напомнил, что Беларусь оказывает помощь Мьянме, в том числе направив отряд МЧС «ЗУБР». А еще военным ведомством направлены силы на ликвидацию последствий катаклизма.
-Было принято решение для переброски задействовать наши самолеты 50-й смешанной авиационной базы, что было и сделано, — подытожил он.
Еще Хренин уточнил, что авиация из Беларуси в Мьянму доставят и гуманитарную помощь.
Здесь мы писали министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, как пережил землетрясение в Мьянме: «Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится».
Напомним, ранее Минобороны сообщало, что белорусская военная делегация не пострадала в момент землетрясения в Мьянме.
А еще спасатели МЧС Беларуси нашли в Мьянме первых погибших после землетрясения.