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В ДНР за неделю сорвано более 200 атак беспилотников ВСУ по мирным жителям

Система «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 216 украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

Источник: Аргументы и факты

216 атак беспилотников ВСУ по мирным жителям было сорвано в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в региональном УФСБ России.

Уточняется, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 216 украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

Сообщается, что в Куйбышевском и Кировском районах Донецка были перехвачены три дрона-разведчика вблизи складов хранения горюче-смазочных материалов.

Взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения нет, ущерба инфраструктуре не допущено.

Накануне сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в поселке Озеряновка погиб мирный житель Горловки.

В Воронежской области дроны ВСУ повредили распределительный газопровод низкого давления, который проходит по поверхности земли.