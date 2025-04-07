Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой будет средняя пенсия в 2026 году, рассказали в Госдуме

В 2026 году средний размер пенсии для россиян составит 25 тысяч рублей в месяц.

Источник: ДЕЙТА

Эта цифра будет достигнута благодаря двойной индексации, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает ИА DEITA.RU.

Парламентарий также пояснил порталу News.ru, что планируется провести индексацию выплат на 4% и 2,3%, однако окончательные цифры будут зависеть от уровня инфляции.

«В 2025 и 2026 годах будет осуществлена двойная индексация: первая — с 1 февраля, основываясь на инфляции предыдущего года, вторая — с 1 апреля, учитывающая увеличение фонда оплаты труда», — добавил Чаплин.

По мнению депутата, такая индексация в 2026 году станет важным шагом к обеспечению достойного уровня жизни для пенсионеров. Он считает необходимым поддерживать покупательскую способность этой группы граждан, особенно в условиях изменяющейся экономической ситуации.