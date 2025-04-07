Какой будет средняя пенсия в 2026 году, рассказали в Госдуме

Эта цифра будет достигнута благодаря двойной индексации, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает ИА DEITA.RU.
Парламентарий также пояснил порталу News.ru, что планируется провести индексацию выплат на 4% и 2,3%, однако окончательные цифры будут зависеть от уровня инфляции.
«В 2025 и 2026 годах будет осуществлена двойная индексация: первая — с 1 февраля, основываясь на инфляции предыдущего года, вторая — с 1 апреля, учитывающая увеличение фонда оплаты труда», — добавил Чаплин.
По мнению депутата, такая индексация в 2026 году станет важным шагом к обеспечению достойного уровня жизни для пенсионеров. Он считает необходимым поддерживать покупательскую способность этой группы граждан, особенно в условиях изменяющейся экономической ситуации.