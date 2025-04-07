Российский кинопрокат на выходных возглавил фильм «Батя 2. Дед»

Новая кинолента «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли триумфально стартовала в прокате, став лидером по кассовым сборам в России и странах СНГ за минувшие выходные. Как сообщает портал kinobusiness.com, в дебютный уикенд фильм собрал 543,5 млн рублей.