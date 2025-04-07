Российский кинопрокат на выходных возглавил фильм «Батя 2. Дед»

Новая кинолента «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли триумфально стартовала в прокате, став лидером по кассовым сборам в России и странах СНГ за минувшие выходные. Как сообщает портал kinobusiness.com, в дебютный уикенд фильм собрал 543,5 млн рублей.
Боевик «Мастер», который занимал первое место на прошлой неделе, переместился на вторую строчку рейтинга, пополнив свою кассу на 80,3 млн рублей.
Анимационный фильм «Minecraft в кино» расположился на третьей позиции. Лента заработала 75 млн рублей в странах СНГ (без Белоруссии и РФ).
Семейная картина «Пальма 2» заняла четвертое место. Её сборы находятся на отметке 55,9 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров проката фантастическая комедия «Ждун», которая принесла своим создателям 41,4 млн рублей.
Ранее режиссер Илья Учитель рассказал о сиквеле «Бати».