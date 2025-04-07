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В Самарской области выглянули «грибы-подснежники»

Самарцы поделились кадрами появившихся сумчатых грибов.

Источник: Жигулевский заповедник

В Самарской области с наступлением теплой погоды пробуждаются не только животные и цветы. Горожане поделились кадрами «грибов-подснежников» в Жигулевском заповеднике.

— Сумчатый гриб, его еще называют «эльфова чаша», встречается ранней весной, сразу после схода снега. Они напоминают ярко-красное блюдце и помогают процессу разложения мертвой древесины, поэтому их часто можно встретить на стволах и ветках упавших деревьев, — отметили в пресс-службе учреждения.

Посетители смогут отыскать такой вид грибов, прогуливаясь по экологическому маршруту «Храм Природы». Сбор грибов на территории заповедника запрещен.