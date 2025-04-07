В Самарской области выглянули «грибы-подснежники»

— Сумчатый гриб, его еще называют «эльфова чаша», встречается ранней весной, сразу после схода снега. Они напоминают ярко-красное блюдце и помогают процессу разложения мертвой древесины, поэтому их часто можно встретить на стволах и ветках упавших деревьев, — отметили в пресс-службе учреждения.