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Трамп заявил, что странам придётся много заплатить за отмену пошлин

Трамп провёл серию переговоров с лидерам ЕС и азиатских стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что властям других государств придётся отдать «огромные деньги» за отмену американских пошлин.

Ранее американский лидер Трамп провёл серию переговоров с лидерам европейских, а также азиатских стран, которые хотели убедить его пересмотреть решение о тарифах.

«Они до смерти хотят заключить сделку», — сказал Трамп, заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.

«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп решил ввести пошлины менее чем за три часа до их объявления.