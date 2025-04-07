Трамп заявил, что странам придётся много заплатить за отмену пошлин

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что властям других государств придётся отдать «огромные деньги» за отмену американских пошлин.
Ранее американский лидер Трамп провёл серию переговоров с лидерам европейских, а также азиатских стран, которые хотели убедить его пересмотреть решение о тарифах.
«Они до смерти хотят заключить сделку», — сказал Трамп, заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.
«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Трамп решил ввести пошлины менее чем за три часа до их объявления.