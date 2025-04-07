МВД предупредило, что россияне могут оказаться под угрозой мошенников даже в собственном подъезде

«Аферисты для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных и денег могут использовать поддельные QR-коды, в которых может быть интегрирована любая мошенническая информация», — сказали в управлении в беседе с ТАСС. Там также пояснили, что такие QR-коды могут содержать ссылки на мошеннические сайты или программы для скачивания вредоносного программного обеспечения. Причем размещены они могут даже в жилых подъездах.