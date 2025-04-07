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В Иркутской области 693 дома остаются без электричества после урагана

Света нет в домах у 1 775 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в некоторых районах до сих пор не включили свет. Сибиряки остались без электроснабжения из-за урагана, который бушевал в регионе 5 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального МЧС, по данным на 7 апреля под отключением находится десять населенных пунктов, а если быть точнее, то 693 дома, в которых живут 1 775, из них 406 — дети.

Напомним, сейчас все силы брошены на то, чтобы устранить последствия непогоды и обеспечить население всем необходимым. Сегодня, 7 апреля, утвердят план восстановительных работ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске продолжается сбор гумпомощи для жителей, которые пострадали во время пожаров, ранее пламя уничтожило 11 жилых домов. В это время в Иркутске начали собирать необходимый груз для отправки в пострадавшие районы. В приоритете — строительные материалы.