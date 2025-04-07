В Иркутской области 693 дома остаются без электричества после урагана

В Иркутской области в некоторых районах до сих пор не включили свет. Сибиряки остались без электроснабжения из-за урагана, который бушевал в регионе 5 апреля. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального МЧС, по данным на 7 апреля под отключением находится десять населенных пунктов, а если быть точнее, то 693 дома, в которых живут 1 775, из них 406 — дети.