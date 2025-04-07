На Южном Урале появится телефон для жалоб на проблемы с лекарствами для онкобольных

— Жители региона теперь смогут задать вопросы о получении необходимой лекарственной терапии онкологического профиля или сообщить о возникающих трудностях, — сообщили в минздраве.
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В Челябинской области с 7 апреля заработает многоканальный телефон для приема обращений от пациентов, которые лечатся от онкологических заболеваний. Телефонные консультации организуют региональное министерство здравоохранения и челябинский онкоцентр.
— Жители региона теперь смогут задать вопросы о получении необходимой лекарственной терапии онкологического профиля или сообщить о возникающих трудностях, — сообщили в минздраве.
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