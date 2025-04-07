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На Южном Урале появится телефон для жалоб на проблемы с лекарствами для онкобольных

В Челябинской области с 7 апреля заработает многоканальный телефон для приема обращений от пациентов, которые лечатся от онкологических заболеваний. Телефонные консультации организуют региональное министерство здравоохранения и челябинский онкоцентр.

Источник: Комсомольская правда

— Жители региона теперь смогут задать вопросы о получении необходимой лекарственной терапии онкологического профиля или сообщить о возникающих трудностях, — сообщили в минздраве.

На номер +7 (351) 214−88−88 (доб. 6322) можно будет звонить всего по два часа в день — с 14:00 до 16:00. Обращения будут ждать в будни. Дать ответ на заявки южноуральцев обещают в течение пяти рабочих дней.