Совбез Беларуси: ЕС не заинтересован в мирном решении украинского конфликта

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован, чтобы украинский конфликт прекратился. Об этом он сказал в эфире «Беларусь 1».
Так, Вольфович подчеркнул, что Минску хотелось бы, чтобы президент США Дональд Трамп помог прекратить военные действия и достижению мира в Украине. При этом он заметил, что властями ЕС инициатива Вашингтона воспринимается в штыки, так как европолитики не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта.
— Мы видим, как агрессивно в первые дни, когда начала появляться информация об этих мирных процессах, восприняла это Европа… Европа не заинтересована сегодня в мире. Это самое страшное, — убежден он.
Вольфович также обратил внимание, что Запад продолжает финансировать Киев, чтобы конфликт не завершался. И отметил, что на эти цели запланировано минимум 20 миллиардов евро.
— Это та информация, что просочилась, а может, и гораздо больше, я думаю, — считает госсекретарь Совбеза.
Также генерал-лейтенант назвал смешной и нелепой ситуацию, когда Запад, поставляя Киеву боеприпасы, говорит о необходимости прекращения военных действий.
А резюмируя, Вольфович отметил, что власти Беларуси желают, что американский президент Трамп реализовал свое предложение об урегулировании украинского конфликта.
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