Совбез Беларуси: ЕС не заинтересован в мирном решении украинского конфликта

Так, Вольфович подчеркнул, что Минску хотелось бы, чтобы президент США Дональд Трамп помог прекратить военные действия и достижению мира в Украине. При этом он заметил, что властями ЕС инициатива Вашингтона воспринимается в штыки, так как европолитики не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта.