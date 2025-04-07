Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух реках Башкирии уровень воды стал снижаться

Реки Белая и Дёма в Башкирии пошли на спад.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в экстренную службу 112 не зафиксировано обращений, связанных с подтоплениями. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

В настоящее время оперативные службы продолжают контролировать две проблемные зоны — в столице республики и Чишминском районе.

Наибольший прирост уровня воды за сутки зарегистрирован на реке Уфе в районе села Верхний Суян (Караидельский район), где показатель составил 29 см, а также на реке Ай возле села Метели (Дуванский район) с подъемом на 19 см. В то же время на реках Белая и Дема наблюдается снижение уровня воды.

Крупные водохранилища региона — Юмагузинское, Павловское и Нугушское — в настоящее время функционируют в штатном режиме, постепенно наполняясь водой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.