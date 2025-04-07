В двух реках Башкирии уровень воды стал снижаться

Наибольший прирост уровня воды за сутки зарегистрирован на реке Уфе в районе села Верхний Суян (Караидельский район), где показатель составил 29 см, а также на реке Ай возле села Метели (Дуванский район) с подъемом на 19 см. В то же время на реках Белая и Дема наблюдается снижение уровня воды.