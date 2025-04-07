В двух реках Башкирии уровень воды стал снижаться

За последние 24 часа в экстренную службу 112 не зафиксировано обращений, связанных с подтоплениями. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.
В настоящее время оперативные службы продолжают контролировать две проблемные зоны — в столице республики и Чишминском районе.
Наибольший прирост уровня воды за сутки зарегистрирован на реке Уфе в районе села Верхний Суян (Караидельский район), где показатель составил 29 см, а также на реке Ай возле села Метели (Дуванский район) с подъемом на 19 см. В то же время на реках Белая и Дема наблюдается снижение уровня воды.
Крупные водохранилища региона — Юмагузинское, Павловское и Нугушское — в настоящее время функционируют в штатном режиме, постепенно наполняясь водой.
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