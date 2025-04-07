Приковывают детские велосипеды и бетонные блоки: жители Владивостока необычно захватывают места на парковке

Жители одного из домов на проспекте 100-летия Владивостока отличились необычным самозахватом парковки. После демонтажа незаконных парковочных барьеров они стали сохранять свои места подручными средствами, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Кто-то занимает муниципальную землю, цепляя к остовам барьеров детские велосипеды, замки и даже бетонные блоки, сообщают очевидцы.
Администрация уже реагировала на поступки горожан в феврале, однако жители проигнорировали требования и продолжили занимать и блокировать парковочные места.
По словам местных, обращения к властям направлены повторно.