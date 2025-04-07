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Приковывают детские велосипеды и бетонные блоки: жители Владивостока необычно захватывают места на парковке

Во Владивостоке жители незаконно захватывают парковочные места.
Источник: Комсомольская правда

Жители одного из домов на проспекте 100-летия Владивостока отличились необычным самозахватом парковки. После демонтажа незаконных парковочных барьеров они стали сохранять свои места подручными средствами, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Кто-то занимает муниципальную землю, цепляя к остовам барьеров детские велосипеды, замки и даже бетонные блоки, сообщают очевидцы.

Администрация уже реагировала на поступки горожан в феврале, однако жители проигнорировали требования и продолжили занимать и блокировать парковочные места.

По словам местных, обращения к властям направлены повторно.