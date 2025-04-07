Прокуратура начала проверку по массовому отключению света во Владивостоке

Прокуратура начала проверку после масштабного отключения электричества во Владивостоке. Утром в понедельник, 7 апреля, авария на подстанции «Вторая речка» оставила без света более 12 тысяч жителей Первореченского района.
Как следует из сообщения Telegram-канала ведомства, инцидент затронул свыше 60 жилых домов в районе улиц Молодёжной, Постышева, Ильичёва и проспекта 100 лет Владивостока. Надзорные органы взяли на контроль восстановительные работы и проверят соблюдение законодательства при эксплуатации электросетей, сроки устранения аварии и установление её причин.
Ведомство также будет следить за тем, чтобы права жителей пострадавшего района были полностью восстановлены.